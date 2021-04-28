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Руководитель казначейства банка «Солидарность» вошла в тройку «Лучших Менеджеров Финансовых Институтов 2020 года»

23 апреля 2021 года Московская международная валютная ассоциация (ММВА) провела ежегодную церемонию награждения лучших дилеров года «The Best Dealer & Desk Awards 2020».

Конкурсный опрос «Дилер Года» проводится ММВА с 2000-го года. Наиболее успешных и профессиональных специалистов, а также лучшие банковские дески определяют сами участники российского финансового рынка - казначеи, дилеры, брокеры, биржевики, представители профессиональных объединений. Всего ими было названо 143 имени персоналий и 69 наименований банков.

Банк «Солидарность» был представлен в лице заместителя начальника Казначейства Натальи Демидовой в номинации «Лучший Менеджер Финансовых Институтов 2020 года».

По результатам голосования профессионалы финансового рынка определили тройку номинантов, в число которых помимо АО КБ «Солидарность» вошли представители АО  «Альфа-Банк» и АО «Россельхозбанк».  Наталья заняла 3-е место по итогам набранных  баллов, что несомненно является доказательством высокого уровня мастерства и признания ее вклада в развитие межбанковских отношений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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