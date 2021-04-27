Примсоцбанк: Вклад «Накопительный VIP-1» доступен для открытия 27 апреля

Уведомляем, что в течение 27 апреля 2021 года клиенты Примсоцбанка могут оформить вклад «Накопительный VIP-1».



Вклад «Накопительный VIP-1» с минимальной суммой от 100 000 000 рублей открывается на срок 732 дня. Ставка по вкладу составляет 5,6% годовых, начисление и выплата процентов происходит каждые 365 дней, а также по окончании срока вклада. ЭПС (эффективная процентная ставка) составляет 5,76%. Капитализация предусмотрена.

При досрочном расторжении в первые 365 дней проценты начисляются по ставке вклада «До востребования» - 0,01%. При расторжении после 365 дней - ставка 5%. Пролонгация, пополнение и открытие вклада в пользу третьих лиц не предусмотрены.