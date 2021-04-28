Райффайзенбанк подключил RALF RINGER к Системе быстрых платежей

Райффайзенбанк подключил обувного ретейлера RALF RINGER к Системе быстрых платежей. Теперь клиенты RALF RINGER смогут оплачивать покупки при помощи QR-кода в 150 магазинах, что повышает удобство и безопасность платежей.

При совершении покупки в магазине клиенту достаточно навести свой смартфон на QR-код, а затем подтвердить операцию в мобильном приложении банка, поддерживающем оплату через СБП. В будущем планируется интегрировать оплату по QR-коду на сайте и в мобильном приложении RALF RINGER.

«RALF RINGER планомерно расширяет бесконтактные способы оплаты, чтобы покупатели могли выбрать удобный для себя вариант. Мы надеемся получить от них положительный отклик, тем самым улучшив customer experience и впечатление от покупки. Всё это в итоге сказывается на долгосрочной лояльности к бренду», — отметил Максим Марухленко, директор по маркетингу и рекламе RALF RINGER.

«Райффайзенбанк активно интегрирует оплату через СБП с компаниями из разных секторов экономики. Мы благодарны RALF RINGER за доверие и надеемся, что компания по достоинству оценит преимущества интеграции с СБП. Возможность принимать платежи по QR-коду не только повышает удобство проведения транзакций, но и улучшает клиентский опыт за счет безопасности и скорости проведения операций», — сказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.