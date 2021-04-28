Райффайзенбанк подключил RALF RINGER к Системе быстрых платежей

Райффайзенбанк подключил обувного ретейлера RALF RINGER к Системе быстрых платежей. Теперь клиенты RALF RINGER смогут оплачивать покупки при помощи QR-кода в 150 магазинах, что повышает удобство и безопасность платежей.
При совершении покупки в магазине клиенту достаточно навести свой смартфон на QR-код, а затем подтвердить операцию в мобильном приложении банка, поддерживающем оплату через СБП. В будущем планируется интегрировать оплату по QR-коду на сайте и в мобильном приложении RALF RINGER.
Читайте также:
«RALF RINGER планомерно расширяет бесконтактные способы оплаты, чтобы покупатели могли выбрать удобный для себя вариант. Мы надеемся получить от них положительный отклик, тем самым улучшив customer experience и впечатление от покупки. Всё это в итоге сказывается на долгосрочной лояльности к бренду», — отметил Максим Марухленко, директор по маркетингу и рекламе RALF RINGER.
«Райффайзенбанк активно интегрирует оплату через СБП с компаниями из разных секторов экономики. Мы благодарны RALF RINGER за доверие и надеемся, что компания по достоинству оценит преимущества интеграции с СБП. Возможность принимать платежи по QR-коду не только повышает удобство проведения транзакций, но и улучшает клиентский опыт за счет безопасности и скорости проведения операций», — сказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.