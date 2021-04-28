Как оплачивают нерабочие дни в мае

Нерабочие дни не является основанием для снижения заработной платы, сообщает SuperJob.

Работник должен получить столько же, сколько бы он получил, если бы работал в этот период. Следовательно, если речь идет об окладе, то он за данные дни не уменьшается.

Если говорить о часовой тарифной ставке, то данный вопрос должен быть решен локальным нормативным актом.

Для работников, работающих по сдельной системе оплаты труда, заработная плата за этот период должна быть рассчитана по такому же принципу: работник должен получить столько же, сколько получил бы, продолжив работу в «нерабочие дни». Для расчета заработной платы за этот период можно взять норму выработки работника за эти дни (если она установлена) и умножить ее на сдельные расценки. Особенности такого расчета можно также установить локальным нормативным актом.

Кроме того, если система оплаты труда предусматривает компенсационные и стимулирующие выплаты, они тоже должны быть учтены при окончательном расчете заработной платы.

Также Минтруд не признает нерабочие дни равными выходным дням.

Следовательно, требование статьи 136 Трудового кодекса РФ о выплате заработной платы накануне выходных дней (если день зарплаты приходится на выходной) не применяется. Основное требование: заработная плата должна быть выплачена не позднее установленного срока. Вместе с тем Минтруд рекомендует при совпадении дня выплаты заработной платы с так называемым нерабочим днем выплатить заработную плату накануне (то есть фактически 30 апреля). Однако это именно рекомендация, то есть решение может оставаться за работодателем.

«Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных Указом нерабочих дней не продлевается», – говорят в Минтруда.

Эта рекомендация также соответствует положению Трудового кодекса РФ. В дни ежегодного отпуска не включаются только нерабочие праздничные дни, установленные в России. Следовательно, в данном случае оснований для продления отпуска нет.

Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется заработная плата, норма рабочего времени не уменьшается.

Нерабочие дни, установленные Указом, относятся к отработанному времени как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы.



В данном случае позиция Минтруда в некоторой части противоречит общим требованиям, согласно которым при наличии дополнительных дней отдыха норма рабочего времени должна снижаться. Однако, согласно позиции Минтруда, нерабочие дни должны учитываться как «отработанное работником время».