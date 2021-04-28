Как работает Сбербанк в майские праздники 2021 года

Длинные каникулы продлятся с 1 по 10 мая.

Только дежурные офисы будут работать 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9 мая. 4, 7 и 10 мая отделения будут работать по стандартному графику субботы (он на три часа короче будних дней). Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая проводиться не будет, сообщил РБК представитель банка.

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 1, 2, 3 мая, будет перенесена на 4 мая, с 9 и 10 мая – на 11 мая. С 4 по 8 мая включительно пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме. Воспользоваться денежными средствами после окончания срока вклада можно в любой день в мобильном приложении или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Платежи по кредитам с 4 по 7 мая будут списываться в штатном режиме, как в рабочие дни. «Согласно условиям кредитования, платеж переносится на первый рабочий день, если платежная дата приходится на выходной или праздничный день. Нерабочий день не является выходным или праздничным», – пояснил представитель банка.