ДОМ.РФ реализуют в Ангарске первый в стране проект КРТ с высокой сейсмикой

На депутатских слушаниях в Ангарске были единогласно одобрены концепции развития трех территорий города: 31-го микрорайона, Южного массива и Центральной части, сообщают в пресс-службе ДОМ.РФ.

Также планируется разработать дизайн-проект участка набережной реки Китой. Утвержденные мастер-планы в Иркутской области – первый в стране проект комплексного развития территорий с высокой сейсмикой.

Создание мастер-планов инициировал Фонд ДОМ.РФ совместно с региональными властями. Реализацией займется победивший в конкурсе консорциум из проектно-консалтинговой компании «Новая Земля» и института территориального планирования «Урбаника».

При работе над концепцией авторы учитывали мнение горожан, поэтому в основу проектов легла идея кварталов с безопасными дворами без машин, а естественное озеленение было максимально сохранено: для центральной территории (площадь проектирования – 197 га). В дополнение к сохраняемой площади зеленых зон, составляющей почти 39 га, проектом предусмотрено существенное увеличение зеленой зоны на 25 га.

Мастер-план – это предпроектная проработка архитектурно-градостроительных, транспортных и инженерных решений. В дальнейшем на этапе проекта планировки решения по каждому направлению прорабатываются детальнее.

В частности, для реализации проекта субъекту необходимо внести изменения в градостроительную документацию (генеральный план, ПЗЗ) и предусмотреть включение в федеральные программы и проекты расселения жилья с дефицитом сейсмостойкости.