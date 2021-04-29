Руководство ТЦ в Иркутске оштрафовали за многочисленные нарушения пожбезопасности

Прокуратура Приангарья сообщила на официальном сайте, что возбудила административное дело из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности в одном из торговых центров Иркутска, расположенного на улице Рабочего Штаба. Кроме того, собственник организации оштрафован на 81 тысячу рублей.

Установлено, что организация арендует помещения в здании. Ею «не обеспечена работа по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов, системы оповещения покупателей при пожаре и противодымной вентиляции, планы эвакуации не соответствуют планировке здания, заужены эвакуационные выходы, имеются препятствия на путях эвакуации, не обеспечен свободный доступ к первичным средствам пожаротушения (пожарные краны) и др.», – говорится в сообщении.

Устранение нарушений контролирует прокуратура.