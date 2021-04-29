Дума Иркутска обратится в ЗС, к депутатам Госдумы и Кобзеву из-за приаэродромной зоны аэропорта

Дума Иркутска сообщила на официальном сайте, что обратится к губернатору Иркутской области, Законодательному собранию региона и депутатам Государственной Думы РФ от Приангарья из-за приаэродромной территории аэропорта.

Напомним, в санитарно-защитную зону попало больше половины города, где теперь запрещается размещать жилье, объекты образования и здравоохранения, организации отдыха детей, зоны для ведения дачного хозяйства и садоводства. Из-за ограничений развитие города может зайти в тупик.

Потому, по информации думы, аэропорт Иркутска уже отыграл контракт на выбор подрядчика для создания проекта внесения изменений в границы приаэродромной территории. Его выиграла та же компания, которая занималась разработкой нынешней ПАТ.

Минтранс Российской Федерации подготовил проект федерального закона. Им предлагается приостановить действие части 5 статьи 4 федерального закона от 1 июля 2017 года № 135-ФЗ до 1 января 2025 года. В настоящее время он проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Поскольку подготовка и утверждение изменений в ПАТ, а также корректировка нормативно-правовой базы в части требований к утверждению 7-й подзоны приаэродромных территорий на уровне федерального законодательства занимают продолжительное время, решено заручиться поддержкой властей федерального уровня.

«Дума Иркутска приняла решение предложить губернатору Иркутской области, Законодательному собранию региона и депутатам Государственной Думы РФ от Приангарья поддержать вышеуказанную законодательную инициативу и также обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации за содействием во внесении проекта федерального закона на рассмотрение Госдумы», – говорится в сообщении.