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Банк "Фридом Финанс" заявил о продлении акции "Тает процент"

Банк "Фридом Финанс" сообщил о продлении акции «Тает процент».

Она предоставляется потребительскому кредиту под залог транспортного средства по программе «Честный процент». Акция подлится с 02.05.2021 года по 01.07.2021 года включительно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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