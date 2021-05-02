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Камень заложили на месте будущей стелы «Иркутск – Город трудовой доблести»

Мэрия сообщила на официальном сайте, что накануне в столице Приангарья состоялась торжественная закладка камня на месте будущей стелы «Иркутск – Город трудовой доблести».

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Мероприятие прошло в районе транспортной развязки плотины ГЭС. В нем приняли участие местные и областные власти.

«Иркутск удостоен этого высокого звания за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. <…> Память о трудовом подвиге иркутян мы навсегда сохраним в наших сердцах», – отметил глава региона Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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