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Два афтершока зафиксировали после землетрясения в Монголии

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Байкальский филиал Единой геофизической служба РАН сообщил, что после землетрясения 3 мая было зафиксировано два афтершока.

Сейсмособытия произошли в 16:58 и 17:16 по местному времени. Удары от них в 2-3 балла ощущались в Бурятии – в населенных пунктах Монды и Туран, а также в районе местной сейсмостанции.

Напомним, землетрясение произошло сегодня по местному времени в 16:46. Эпицентр располагался в районе озера Хубсугул в Монголии, где интенсивность удара составила 8,5 балла. В Иркутской области землетрясение ощущалось более чем 200 населенных пунктах мощностью до 5 баллов. В Республике Бурятия сейсмособытие почувствовали жители более 80 населенных пунктов, в некоторых из них мощность толчков составляла 5-6 баллов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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