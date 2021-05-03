Два афтершока зафиксировали после землетрясения в Монголии

Байкальский филиал Единой геофизической служба РАН сообщил, что после землетрясения 3 мая было зафиксировано два афтершока.

Сейсмособытия произошли в 16:58 и 17:16 по местному времени. Удары от них в 2-3 балла ощущались в Бурятии – в населенных пунктах Монды и Туран, а также в районе местной сейсмостанции.

Напомним, землетрясение произошло сегодня по местному времени в 16:46. Эпицентр располагался в районе озера Хубсугул в Монголии, где интенсивность удара составила 8,5 балла. В Иркутской области землетрясение ощущалось более чем 200 населенных пунктах мощностью до 5 баллов. В Республике Бурятия сейсмособытие почувствовали жители более 80 населенных пунктов, в некоторых из них мощность толчков составляла 5-6 баллов.