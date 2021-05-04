Аналитики спрогнозировали инфляцию на конец 2021 года

Сдерживать ее на уровне 4,85% будет возвращение ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике, сообщают Известия.

Инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,85%, свидетельствуют результаты консенсус-опроса Известий. Сдерживающим фактором для роста цен станет повышение ключевой ставки Центробанка и возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, сошлись во мнении аналитики. Также на увеличение стоимости товаров и услуг будет влиять курс рубля. В случае его сильного падения импортные товары подорожают, что негативно скажется на инфляции.

Большинство опрошенных Известиями аналитиков сошлись во мнении, что к декабрю 2021-го рост цен в России составит около 5%. Максимальный прогноз дают эксперты ВТБ – стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3%. Самые низкие ожидания у «Открытия». Аналитики банка допускают, что рост цен может составить всего 4,3%.