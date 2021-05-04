Банк «Открытие» стал лауреатом премии Effie Awards Russia

Социальный проект #Немаловажный в поддержку малого и среднего бизнеса, запущенный в 2020 году банком «Открытие» совместно с «Национальной Медиа Группой», получил «бронзу» самой престижной международной премии в области рекламы и маркетинга Effie Awards Russia 2021 в номинации «Кампании с краткосрочным эффектом».

Ключевой особенностью проекта стала возможность для предпринимателей в разгар пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений в экономике бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на ТВ. Эфирное время предоставлял и оплачивал банк «Открытие». Партнером проекта был выбран холдинг «Национальная Медиа Группа», который объединяет как телевизионные, так и диджитал-каналы. Таким образом, используя ресурсы НМГ, банк «Открытие» смог предоставить каждому предпринимателю возможность обратиться именно к своей аудитории, сохранить прежних и найти новых покупателей своих товаров и услуг.

В рамках инициативы также был создан аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Благодаря этому предприниматели получали широкую известность и могли привлечь внимание потребителей.

Участие в проекте было бесплатным для компаний МСБ — клиентов любых банков, а не только банка «Открытие».

Церемония вручения наград состоялась 27 апреля.

Премия Effie Awards Russia вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций.