Новости

В России резко вырос спрос на наличные

Объем наличных денег, поступивших в обращение через банки, в апреле вырос на 366,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

Это самый резкий отток в наличность с начала года: в январе наблюдалось сезонное изъятие и возврат средств в безналичную форму, в феврале отток был небольшим (121,1 млрд руб.), а в марте ликвидность на руках у населения и бизнеса снова сокращалась (-29,7 млрд руб.).

По мнению экспертов, среди причин — подготовка населения к майским праздникам и реакция на заявления об отключении России от SWIFT
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#землетрясение #Иркутск #Байкал 2021
Два афтершока зафиксировали после землетрясения в Монголии
Жители более 200 населенных пунктов Иркутской области почувствовали землетрясение
Землетрясение произошло в районе озера Хубсугул, его почувствовали в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании