В России резко вырос спрос на наличные

Объем наличных денег, поступивших в обращение через банки, в апреле вырос на 366,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

Это самый резкий отток в наличность с начала года: в январе наблюдалось сезонное изъятие и возврат средств в безналичную форму, в феврале отток был небольшим (121,1 млрд руб.), а в марте ликвидность на руках у населения и бизнеса снова сокращалась (-29,7 млрд руб.).

По мнению экспертов, среди причин — подготовка населения к майским праздникам и реакция на заявления об отключении России от SWIFT

