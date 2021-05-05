Премьера фильма «Судьба человека» состоится 6 мая

6 мая состоится премьера фильма «Судьба человека». Он был снят к юбилею Великой Отечественной войны иркутским кинорежиссером, руководителем студии «Стаханов» Василием Медведевым. Премьера фильма должна была состояться еще весной прошлого года, но из-за пандемии была отменена. О героях войны, «уходящей натуре» и непростой судьбе фильма, Василий Медведев рассказал SIA.RU.

По словам автора, идея фильма у него появилась давно.

– Фильм я планировал снять ещё десять лет назад, к 65-летию Победы. Но кинопроцесс – это производство, в котором задействовано много людей, техники, это требует серьезного финансирования, найти его получилось только накануне 75-летия Победы. Наш проект поддержало Министерство культуры РФ, – рассказал Василий Медведев.

Василий Медведев.

При этом режиссер понимал, что со съемками стоит серьезно поторопиться.

– У киношников есть такое понятие – «уходящая натура». Не успел снять – всё, не снимешь никогда! Наш фильм – это попытка ухватить эту уходящую натуру, уже практически ушедшую эпоху. Их почти не осталось, героев войны. Уже сейчас этот фильм снять будет невозможно, двое его героев ушли в начале года. Люди великой эпохи, понимавшие страну из руин, покорившие космос, сами родившиеся при лучине, и это не фигура речи, это реалии начала 20-го века. Как мыслят эти люди? Как расставляют приоритеты? О чем мечтали и мечтают, с каким отношением к своей стране живут, как строили семьи, дружеские отношения, карьеры? В общем, всё то, из чего состоит жизнь и судьба человека.

Премьера фильма должна была состояться весной прошлого года в 27 кинотеатрах страны, но этим планам не удалось сбыться.

– Фильм был готов к началу 2020 года, – отмечает Василий Медведев. – В течение нескольких месяцев мы c продюсером Юлией Варыхановой обзванивали киносети по всей стране. Конечно, нас воспринимали как сумасшедших. Документальный фильм в кинотеатре? Да вы шутите? Вместе с тем, наша настойчивость дала результат, 27 кинотеатров в 14 городах-миллионниках решились взять фильм в прокат. Для нашей маленькой региональной студии это была победа. Но наступил март 2020 года, и случилось то, что случилось.

Сейчас, по словам Василия Медведева, киносети находятся в таких минусах, что даже мечтать о кинопоказах нет смысла. Даже для предыдущих сытых времен это была авантюра.

– Но фильм должен выйти! – заявил автор. – Мы решили просто выложить его 6 мая в интернет для общего доступа.