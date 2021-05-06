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Вячеслав Фетисов поддержал идею проведения Байкальского экологического диктанта

Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов поддержал идею проведения первого Байкальского экологического диктанта. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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Площадки для проведения диктанта откроются во многих городах нашей страны. О своём желании проверить знания о Байкале уже заявили представители Москвы, Крыма, Бурятии, Забайкальского края, Чувашской республики.

– Диктант – одно из важных мероприятий Года Байкала. Уверен, необходимо повышать уровень экологической культуры населения. Жители России должны знать о нашем озере, его уникальных природных богатствах. Важно, что стать участником акции может любой желающий, – подчеркнул глава региона.

Старт диктанта – 12 мая, в 10.00 по московскому времени.

Инициаторы проведения Первого Байкальского диктанта – Иркутский областной совет Всероссийского общества охраны природы и Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина. Генеральный спонсор – ООО «Иркутская нефтяная компания».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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