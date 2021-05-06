Стипендия губернатора Иркутской области составит 50 тыс. рублей

Именную стипендию будут выплачивать ежегодно. Указ об этом подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На неё могут рассчитывать студенты, курсанты, аспиранты вузов и научных организаций Приангарья. Раньше награды вручали за хорошую учёбу, но в этом году расширен перечень получателей стипендии.

Впервые в список включены аспиранты военных вузов.

Стипендиатами могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет. Они должны не только хорошо учиться, но и побеждать в олимпиадах, конкурсах, отлично выступать на конференциях, иметь гранты на научно-исследовательские работы.

Студенты и курсанты получат по 50 тысяч рублей. Ежегодно выплачивать будем 50 таких стипендий. Аспирантам и адъюнктам положено по 55 тысяч. Получателями станут ещё 20 человек.

В 2021 конкурс продлится до 5 ноября.

– Хочу, чтобы вузы и научные учреждения активно включились. Именно они подают заявки на конкурс в минэконом. Такая именная стипендия – отличная мотивация для студентов и аспирантов к занятию наукой и творчеством. И, конечно, это повышение престижа учебных и научных учреждений, – пишет губернатор на своей странице в Инстаграм.