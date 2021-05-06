Новости

Держателям карт «Приморец» от Примсоцбанка вернётся 5% кэшбэка за покупки в аптеках

С 1 мая по 30 июня 2021 года в Примсоцбанке проходит акция для держателей карт «Приморец».

Согласно её условиям, за покупки в аптеках (коды MCC 5912 /5122) клиентам банка вернётся 5% кэшбэка.

Отметим, максимальная сумма кэшбэка составляет 3000 рублей. Выплата за покупки с 1 по 30 мая придёт до 15 июня, а за покупки с 1 по 30 июня – до 15 июля.

Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#cельскаяипотека #ипотека3% Сельская ипотека, последние новости
ВТБ начнет выдавать ипотеку на строительство домов
План по поддержке строительства загородного жилья разработают в Иркутской области
В Бурдаковке планируют построить индивидуальное жилье на 92 га
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании