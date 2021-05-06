До конца июня в Иркутске обновят разметку на 200 улицах

Разметка уже нанесена на улицах Ленина, Чкалова, Нижняя набережная, Декабрьских событий, Рабочей и вокруг сквера им. Кирова, сообщают в мэрии.

Нанесение дорожной разметки в Иркутске проходит в два этапа. Первый этап начинается в середине мая и длится до 25 июня, за это время разметку нанесут на 200 улиц города. Второй этап проходит с середины августа и продолжается до 1 октября, он включает в себя обновление разметки на всех улицах.

Также разметка наносится на все улицы, восстанавливаемые в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», там предусматривается термопластиковое покрытие.

Параллельно с нанесением разметки МУП «ИркутскАвтодор» продолжает выполнять дорожные ремонты методом струйно-инъекционных технологий и большими асфальтовыми картами. За минувшую неделю были отремонтированы участки улицы Ленина, в районе трамвайных путей, ул. Мамина-Сибиряка, перекресток улиц Дорожная – Урожайная.