Отправить уведомление об оплате страхового взноса теперь можно через «ПримсоцЛ@йн»

В интернет-банке «Примсоцл@йн» появилась возможность передать информацию об оплате страхового взноса по ипотеке в режиме онлайн.



Для этого вам потребуется:



• Зайти в мобильное приложение;

• Выбрать раздел «Заявления, сообщения» - новая заявка (карандаш);

• Выбрать «Уведомление об оплате страхового взноса»;

• Заполнить форму и прикрепить квитанцию об оплате.



Отметим, на сегодня перевод сервисов на дистанционный формат, а именно расширение функционала интернет-банка и мобильного приложения, одно из приоритетных направлений работы Примсоцбанка.



Подробные условия по ипотечным продуктам вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8 800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

