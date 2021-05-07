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Отправить уведомление об оплате страхового взноса теперь можно через «ПримсоцЛ@йн»

В интернет-банке «Примсоцл@йн» появилась возможность передать информацию об оплате страхового взноса по ипотеке в режиме онлайн.

Для этого вам потребуется:

• Зайти в мобильное приложение;
• Выбрать раздел «Заявления, сообщения» - новая заявка (карандаш);
• Выбрать «Уведомление об оплате страхового взноса»;
• Заполнить форму и прикрепить квитанцию об оплате.

Отметим, на сегодня перевод сервисов на дистанционный формат, а именно расширение функционала интернет-банка и мобильного приложения, одно из приоритетных направлений работы Примсоцбанка.

Подробные условия по ипотечным продуктам вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8 800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.  
  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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