В Иркутской области продолжают внедрять систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Задачу постоянно улучшать работу учреждений социальной сферы поставил Владимир Путин, сообщают в областной администрации.

– Объем средств на реализацию программы увеличивается, – отмечает Игорь Кобзев. – Так, в 2021 году в областном бюджете предусмотрено 41,9 миллиарда рублей, в 2018 году, до реализации мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2019 году, объем выделяемых средств составлял 24,2 миллиарда.

Валентина Вобликова отметила, что создание системы долговременного ухода в Иркутской области сейчас особо актуально в связи с тенденцией к увеличению численности граждан пожилого возраста и возросшей потребностью в поддержке этой категории граждан, к внедрению более эффективных практик предоставления услуг.