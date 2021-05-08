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Опубликована программа празднования 9 мая в Иркутске

Городская администрация опубликовала программу празднования 9 мая в Иркутске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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