Мировой кризис прогнозируют в 2025 году

По мнению экономистов, нынешнее монетарное стимулирование сильно разгонит рынки, что со временем приведет к их перегреву.

Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 годах, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с документом).

«Охладить» экономику под силу будет только очередному циклическому спаду. Эксперты допускают, что в развитых странах он может начаться и раньше. Три внутренних сценария для России, по мнению аналитиков, предусматривают новую индустриализацию, социальный разворот или стабилизацию. А главными проблемами в этот период станут борьба с бедностью и повышение производительности труда.

В базовом сценарии развития мировой экономики эксперты ЦМАКП прогнозируют завершение пандемии в середине 2021-го, темпы роста мирового ВВП на уровне 4% в год, а также увеличение цен на нефть до $82–85 за баррель к концу десятилетия. Консервативный сценарий (в докладе он обозначен как сценарий «структурного кризиса») предполагает затягивание пандемии до середины 2022-го, темпы роста ВВП на уровне 2–3% в год и переход к низким ценам на нефть в $50–55 за баррель в первой половине десятилетия с увеличением до $65 к 2030-му.

Оба варианта прогноза на ближайшее десятилетие объединяет циклический спад, который, по мнению экономистов ЦМАКП, произойдет в середине 2020-х годов. В базовом сценарии он станет следствием перегрева рынков на фоне монетарного стимулирования, а в консервативном — логичным продолжением долгового кризиса, который возникнет в первую очередь в странах Южной Европы и Турции из-за долгой пандемии. Таким образом, в 2025 году темпы прироста мирового ВВП сократятся до 1–2%.