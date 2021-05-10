Обновлен рекорд по наименьшей суточной заболеваемости коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, по итогам минувшего дня зафиксирован самый низкий за 7 месяцев показатель суточного прироста – 116 инфицированных.

Аналогичное значение было зафиксировано 5 октября, позже отмечался рост заболевших. В настоящее время фиксируется спад заболеваемости.

Всего в регионе коронавируом с начала пандемии заболели 67,6 тысячи человек.

Выздоровели за последний день 14 людей, умерли – восемь человек.