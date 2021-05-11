ВТБ запускает открытое голосование за новый состав Консультационного совета акционеров

1 мая стартует открытое голосование за новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ – независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных акционеров. Принять участие в голосовании, которое продлится до 14 июня, может любой акционер ВТБ, сообщают в пресс-службе компании.
Выборы нового состава КСА стартовали 15 марта 2021 года. В период до 15 апреля каждый акционер ВТБ мог выдвинуть свою кандидатуру в новый состав КСА. Всего банк получил 216 анкет от акционеров ВТБ из 45 различных регионов. Средний возраст кандидатов составил 42 года, 24% заявок поступило от женщин.
Первый этап отбора предстояло осуществить экспертному жюри, в состав которого вошли представители Московской биржи, Российского института директоров, Ассоциации профессиональных инвесторов и ВТБ. Жюри внимательно проанализировало каждую анкету, опыт и квалификацию, заинтересованность в развитии банка и опыт инвестирования каждого кандидата и сформировало шорт-лист, в который вошли 45 кандидатов из 9 регионов страны.
Екатерина Никитчанова, член экспертного жюри, заместитель директора - руководитель экспертного центра Российского института директоров отметила: «Мне всегда было профессионально интересно посмотреть изнутри, как происходит формирование КСА, и я рада возможности оказаться причастной к этому процессу в качестве члена жюри. Практика работы с акционерами в ВТБ и деятельность КСА являются, по сути, одной из лучших практик на российском рынке. Жюри было тяжело сформировать шорт-лист, так как мы получили много заявок от очень достойных кандидатов, но, как мне кажется, мы смогли сформировать пул из ярких и мотивированных кандидатов. Уверена, что на следующем этапе акционеры окажут поддержку наиболее достойным кандидатам, что позволит сформировать экспертный состав КСА».
Голосование за новый состав КСА продлится с 1 мая по 14 июня включительно. В голосовании могут принимать участие все акционеры банка – как физические, так и юридические лица. При этом у каждого акционера, независимо от размера пакета акций, 12 голосов, которые можно распределить между разными кандидатами. Отдать свои голоса акционеры могут на сайте выборов КСА, в личном кабинете на сайте АО ВТБ Регистратор и в мобильном приложении «Акционер ВТБ». Подсчёт голосов осуществляет ВТБ Регистратор. ВТБ будет публиковать промежуточные итоги голосования по рабочим дням на сайте выборов.
Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил: «Консультационный совет акционеров за 12 лет своей работы занял важное место в системе корпоративного управления и коммуникаций с акционерами ВТБ. Менеджмент группы ВТБ прислушивается к мнению миноритариев, выносит на заседания КСА ключевые вопросы стратегии, финансов и дивидендной политики. Мы благодарим действующий состав КСА за плодотворную работу и надеемся, что новый состав совета продолжит достойно представлять интересы розничных акционеров ВТБ, принимая активное участие в деятельности и развитии банка».
По решению экспертного жюри, в шорт-лист вошли следующие кандидаты:
- Алексеева Валерия Вячеславовна, Долгопрудный
- Астапов Кирилл Леонидович, Москва
- Астрахан Аркадий Борисович, Иркутск
- Бабинов Дмитрий Михайлович, Москва
- Бойков Андрей Вячеславович, Москва
- Боксер Андрей Всеволодович, Москва
- Воловиков Даниил Андреевич, Москва
- Гаврилов Сергей Анатольевич, Москва
- Гизатуллин Дмитрий Радмирович, Санкт-Петербург
- Голанд Михаил Юрьевич, Москва
- Голосеев Сергей Анатольевич, Москва
- Давыденко Евгения Ивановна, Москва
- Евстигнеев Павел Степанович, р.п. Октябрьский
- Зотов Владимир Владимирович, Москва
- Карандаев Игорь Юрьевич, Москва
- Кручинин Александр Владимирович, Москва
- Кузьмин Олег Сергеевич, Москва
- Люлько Ярослав Александрович, Москва
- Мальцев Владимир Павлович, Москва
- Масляков Никита Михайлович, Санкт-Петербург
- Мещерякова Людмила Сергеевна, Москва
- Москалев Николай Алексеевич, Казань
- Напольнов Андрей Викторович, Москва
- Нечаев Андрей Алексеевич, Москва
- Осиновский Евгений Иванович, Ставрополь
- Остапенко Игорь Алексеевич, Москва
- Петров Валерий Станиславович, Москва
- Пинус Олег Адольфович, Москва
- Плахов Дмитрий Николаевич, Москва
- Попукалов Павел Петрович, Реутов
- Райкович Федор Валерьевич, Москва
- Репин Игорь Николаевич, Москва
- Рябова Ольга Александровна, Москва
- Рябчиков Александр Анатольевич, Екатеринбург
- Селищева Евгения Олеговна, Екатеринбург
- Сергеев Максим Николаевич, Санкт-Петербург
- Смирнов Константин Александрович, Москва
- Сосков Вадим Викторович, Москва
- Сырников Антон Сергеевич, Москва
- Фридрихсон Олег Владимирович, Магнитогорск
- Херсонцев Илья Игоревич, Екатеринбург
- Цуканов Юрий Васильевич, Петропавловск-Камчатский
- Черкасова Ирина Александровна, Москва
- Шафранская Елена Сергеевна, Иркутск
- Юсов Дмитрий Сергеевич, Москва
Ознакомиться с биографиями кандидатов (с 1 мая) и получить более подробную информацию о деятельности КСА ВТБ можно на сайте выборов КСА.