Новости

В Иркутске состоялась премьера фильма «Подарок»

Документальная лента, после просмотра которой вы захотите позвонить своим родителям, сообщают в пресс-службе киностудии.

– Не случайно датой премьеры искренней и пронзительной истории было выбрано именно 11 мая – дата, на которую в этом году выпал Родительский день.  «Подарок» ждал встречи со зрителями несколько лет. Лента режиссера Максима Шкитова была впервые представлена на III Байкальском фестивале регионального кино в 2018 году и получила специальный приз от портала «Твой Иркутск» и рентала «Первое кино. Байкал», – говорят в киностудии. 

«Подарок» попал в шорт-лист фестиваля «Человечное кино» в Челябинске, во  внеконкурсную программу Крымского открытого фестиваля документального кино «КрымДок», в  конкурсную программу Международного фестиваля короткометражного кино «ОКНО» в Омске, где стал лауреатом в номинации "Пронзительность поднятой темы». Был включен в конкурсную программу фестиваля «Золотой Витязь» и представлял наш регион в конкурсной программе X Международного молодежного кинофестиваля в Казани, состав жюри которого возглавлял директор Московского Международного кинофестиваля Кирилл Разлогов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Продуктовый ритейл
Ритейлеры Сибири и Дальнего Востока объединились в «Восточный союз»
Какие продукты подорожают в начале лета
Еда все дороже
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании