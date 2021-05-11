В Иркутске состоялась премьера фильма «Подарок»

Документальная лента, после просмотра которой вы захотите позвонить своим родителям, сообщают в пресс-службе киностудии.

– Не случайно датой премьеры искренней и пронзительной истории было выбрано именно 11 мая – дата, на которую в этом году выпал Родительский день. «Подарок» ждал встречи со зрителями несколько лет. Лента режиссера Максима Шкитова была впервые представлена на III Байкальском фестивале регионального кино в 2018 году и получила специальный приз от портала «Твой Иркутск» и рентала «Первое кино. Байкал», – говорят в киностудии.

«Подарок» попал в шорт-лист фестиваля «Человечное кино» в Челябинске, во внеконкурсную программу Крымского открытого фестиваля документального кино «КрымДок», в конкурсную программу Международного фестиваля короткометражного кино «ОКНО» в Омске, где стал лауреатом в номинации "Пронзительность поднятой темы». Был включен в конкурсную программу фестиваля «Золотой Витязь» и представлял наш регион в конкурсной программе X Международного молодежного кинофестиваля в Казани, состав жюри которого возглавлял директор Московского Международного кинофестиваля Кирилл Разлогов.