За покупки в «Спортмастере» держатели карт «Мир» от Примсоцбанка получат 15% кэшбэка

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка получат 15% кэшбэка за покупки в интернет-магазине «Спортмастер».



Для того, чтобы воспользоваться предложением, клиентам банка необходимо:



• зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте https://privetmir.ru/auth или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

• оплатить покупки зарегистрированной картой «Мир» в мобильном приложении Спортмастер или на сайте sportmaster.ru.



Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Его сумма может составить не более 1500 рублей на одну карту за весь период акции. Отметим, акция действует с 22 апреля по 7 июля 2021 года.



Важно! Кэшбэк не начисляется:



• за покупку электронных и пластиковых подарочных карт Спортмастер;

• при оплате интернет-заказов с использованием опции «курьерская доставка с оплатой при получении» за пределами МКАД, КАД, ЕКАД;

• при оплате интернет-заказа в розничном магазине при самовывозе и в пунктах выдачи заказов.



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