15 мая в 21:00 всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Instagram-аккаунте галереи Виктора Бронштейна. Вместе с директором галереи зрители побывают в мастерской художницы Валентины Дережановой и узнают всё о выставке «Всплеск».

Вдохновившись природой зимнего Байкала: прозрачным льдом, чистым воздухом, пронизывающим ветром, сильными волнами – Валентина Дережанова создала авторский проект «Всплеск». Особое экспозиционное решение раскрывает сюжеты абстрактных работ, выполненных в экспериментальной технике. Оно позволяет окунуться в атмосферу природных стихий и создает ощущение, что песок и вода вихрем поднимаются с земли и растворяются в воздухе.

Впервые зрители увидят то, что обычно остается «за кадром» – смогут посетить мастерскую автора выставки, узнать, как создавался проект, а также увидеть эскизы работ, художественные материалы и инструменты. Экскурсия по студии пройдет в формате диалога директора галереи Ольги Бронштейн и художницы Валентины Дережановой.

Как менялся проект от идеи до реализации, с какими сложностями пришлось столкнуться, какой смысл заложен в названии выставки, какие символы и легенды зашифрованы в работах – обо всем этом расскажет Валентина.

В финале «Ночи музеев» все зрители смогут получить подарок – авторские обои для смартфона и лэптопа с работами Валентины Дережановой.

«Ночь музеев» пройдет 15 мая в 21:00 в Instagram-аккаунте @vbgallery.