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В Иркутской области после трагедии в Казани проверят безопасность школ

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После стрельбы в Казани во всех школах и детских садах Иркутской области пройдут внеплановые проверки. Такое поручение дал глава региона Игорь Кобзев. По словам главы региона, произошла страшная трагедия.

– Страшная для всех, но особенно – для родителей. Ничего нет более опустошающего, чем смерть собственного ребенка. Искренние слова соболезнования родителям, учителям, близким погибших. Наша задача – не допустить повторения трагедии. В наших силах – сделать все для усиления безопасности в учебных заведениях, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, в Казани сегодня, 11 мая, произошла стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. Погибли семь восьмиклассников, учительница и сотрудница школы, пострадали более 20 человек. 19-летний нападавший задержан. Его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Трагедия в Казани, 11 мая 2021
Количество погибших при стрельбе в Казани выросло до девяти
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В Иркутской области после трагедии в Казани проверят безопасность школ
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