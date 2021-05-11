В Иркутской области после трагедии в Казани проверят безопасность школ

После стрельбы в Казани во всех школах и детских садах Иркутской области пройдут внеплановые проверки. Такое поручение дал глава региона Игорь Кобзев. По словам главы региона, произошла страшная трагедия.

– Страшная для всех, но особенно – для родителей. Ничего нет более опустошающего, чем смерть собственного ребенка. Искренние слова соболезнования родителям, учителям, близким погибших. Наша задача – не допустить повторения трагедии. В наших силах – сделать все для усиления безопасности в учебных заведениях, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, в Казани сегодня, 11 мая, произошла стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. Погибли семь восьмиклассников, учительница и сотрудница школы, пострадали более 20 человек. 19-летний нападавший задержан. Его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит.