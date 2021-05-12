Выигрывшему 1,5 млн рублей иркутянину накануне приснился вещий сон

Впервые за десять лет участия в лотереях Евгению Аншукову приснилось, как он выиграл в розыгрыше. Вскоре сон стал реальностью. В 433-м тираже «Жилищной лотереи» житель Иркутска стал обладателем квартиры стоимостью 1,5 млн руб.

– За розыгрышем следил по телевизору. Когда выпал шар с номером 10, в моем билете больше не осталось не зачеркнутых чисел. Я был единственным победителем в третьем туре, поэтому сомнений в выигрыше у меня не было! – рассказывает Евгений Павлович.

Мужчина поделился, что соберет родных за большим столом и отпразднует победу в лотерею. Приз он оформил деньгами, чтобы подарить дочери на расширение квадратных метров.

Евгений Павлович – военный пенсионер. Любит отдыхать с семьей на даче, ездить на рыбалку и охоту.