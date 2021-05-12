Россельхозбанк рассказал о льготном ипотечном кредитовании на конференции «Малоэтажный Иркутск»

На площадке «Мой Бизнес» в Иркутске впервые состоялась конференция малоэтажного строительства. Мероприятие предоставило возможность для прямого диалога специалистов отрасли и широкой общественности, а также определило тенденции развития современной застройки.

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка представил актуальные банковские продукты в сфере льготного ипотечного кредитования и рефинансирования, специалисты провели консультации и переговоры с потенциальными партнерами и клиентами. В рамках мероприятия были поданы заявки на льготное кредитование. Конференция прошла в формате прямого диалога, аудитория активно интересовалась условиями кредитования, возможностью рефинансирования кредитов и подбора наиболее выгодной программы ипотечного кредитования. Большой интерес проявляли представители застройщиков, актуальными оказались темы по аккредитации и дальнейшему взаимодействию с РСХБ.

– Спрос на ипотеку с начала года только возрастает. После пандемии и вынужденной самоизоляции спрос на индивидуальные дома стал расти еще активнее. Этому способствует и общее снижение ставок по ипотеке, и меры господдержки в данном сегменте. В банк все чаще стали поступать заявки в основном на строительство индивидуальных домов, причём не только из Иркутского района – отметила заместитель директора по розничным продуктам Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Елена Кобелева.

Помимо выбора и условий ипотечной программы для успешной застройки жилого дома, участники получили информацию о строительстве дома «под ключ»: о выборе фундамента, регистрации земельного участка, разработке скважины, выборе каркасных конструкций и материала для отделочных работ.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.