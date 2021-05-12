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Банк «Солидарность» осуществляет переводы на карты Uzcard любого Банка Узбекистана

Банк «Солидарность» сообщил, что с сегодняшнего дня доступны денежные переводы на карты Uzcard любого Банка Узбекистана без комиссии, через мобильное приложение «Солидарность Онлайн».

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» зайти в раздел «Платежи — Переводы СНГ —  В Узбекистан — На Uzcard любого Банка Узбекистана» (для держателей карты «Дустона» услуга расположена в разделе «Переводы домой — В Узбекистан — На Uzcard любого Банка Узбекистана». Для осуществления перевода денежных средств необходимо указать номер карты Uzcard и сумму перевода.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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