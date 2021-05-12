Как обезопасить себя от мошенничества в смс, мессенджерах и соцсетях

На 1 января 2021 года по данным Банка России на одного человека приходится в среднем 6,6 счетов, открытых банковскими учреждениями России. Мошеннику не обязательно знать, где открыт счет клиента, для него главное – с помощью манипуляций выманить у клиента банка платежные данные карты для возможности осуществления мошеннической финансовой операции.

Как обезопасить себя от финансового мошенничества посредством смс, мессенджеров и соц.сетей, рассказывают эксперты Солид Банка.

1. Если вам пришло СМС от банка

С информацией о:

- заблокированном платеже или карте;

- о выигрыше;

- об ошибочном переводе на ваш банковский счет или мобильный телефон с просьбой вернуть деньги



Не переходите по ссылке и не перезванивайте. Проверьте информацию, позвонив в банк по номеру, который указан на вашей банковской карте.

2. Знакомый в соцсетях просит дать в долг или перевести деньги на лечение

Не переводите деньги сразу. Перезвоните своему знакомому, чтобы выяснить ситуацию, возможно, страницу взломали.

3. Ссылки в общих массовых чатах

Любые ссылки от незнакомых людей, по которым требуется внесение платежных данных вашей карты – не вносите свои данные сразу.

Внимательно посмотрите на адрес ссылки, часто мошенники маскируют свои платежные сервисы под всеми известные, добавив буквально 1-2 лишние буквы в адрес сайта. В любом случае, если у вас возникли сомнения в отношении платежа или состояния карты, необходимо сразу обратиться в банк по номеру, указанному на карте или на сайте банка.

Важные контакты АО «Солид Банк»:

Единый телефон: 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный)

Телефон для блокировки карты: +7 (495) 232-37-23 (круглосуточно)

www.solidbank.ru

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