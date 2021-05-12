Как обезопасить себя от мошенничества в смс, мессенджерах и соцсетях

На 1 января 2021 года по данным Банка России на одного человека приходится в среднем 6,6 счетов, открытых банковскими учреждениями России. Мошеннику не обязательно знать, где открыт счет клиента, для него главное – с помощью манипуляций выманить у клиента банка платежные данные карты для возможности осуществления мошеннической финансовой операции.
Как обезопасить себя от финансового мошенничества посредством смс, мессенджеров и соц.сетей, рассказывают эксперты Солид Банка.
1. Если вам пришло СМС от банка
С информацией о:
- заблокированном платеже или карте;
- о выигрыше;
- об ошибочном переводе на ваш банковский счет или мобильный телефон с просьбой вернуть деньги
Не переходите по ссылке и не перезванивайте. Проверьте информацию, позвонив в банк по номеру, который указан на вашей банковской карте.
2. Знакомый в соцсетях просит дать в долг или перевести деньги на лечение
Не переводите деньги сразу. Перезвоните своему знакомому, чтобы выяснить ситуацию, возможно, страницу взломали.
3. Ссылки в общих массовых чатах
Любые ссылки от незнакомых людей, по которым требуется внесение платежных данных вашей карты – не вносите свои данные сразу.
Внимательно посмотрите на адрес ссылки, часто мошенники маскируют свои платежные сервисы под всеми известные, добавив буквально 1-2 лишние буквы в адрес сайта. В любом случае, если у вас возникли сомнения в отношении платежа или состояния карты, необходимо сразу обратиться в банк по номеру, указанному на карте или на сайте банка.
Важные контакты АО «Солид Банк»:
Единый телефон: 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный)
Телефон для блокировки карты: +7 (495) 232-37-23 (круглосуточно)
www.solidbank.ru
АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329