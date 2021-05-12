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На рынке недвижимости выросли и цены, и количество сделок

Несмотря на высокий уровень цен на рынке недвижимости, в минувшем году заметно активизировался процесс приобретения жилья, сообщает Иркутскстат. За 2020 год в Иркутской области по договорам купли-продажи зарегистрированы права на 81 609 жилых помещений, это на 17% больше, чем в 2019 году.

Покупалось, в основном, небольшое и относительно недорогое жилье. Общая площадь всех купленных помещений – 2,8 млн. кв. метров, в среднем по 34,5 кв. м. Средняя цена по договору – 1,1 млн. рублей.

Кроме того, граждане становились собственниками жилья по иным основаниям (наследство, приватизация, договор дарения, мены, ренты, пожизненного содержания с иждивением и др.). За год зарегистрировано 80 275 таких прав на жилые помещения общей площадью 3,3 млн. кв. метров (в среднем по 40,8 кв. м).

В целом за год зарегистрировано 161 884 новых собственников жилья.

Напомним, что для иркутского рынка 2020-й стал годом беспрецедентного роста цен на недвижимость. Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 22%, новостройки подорожали еще больше – на 27%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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