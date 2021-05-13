«Объединение было неизбежно» (видео)

Теперь получить помощь малому бизнесу в Иркутской области станет проще: институты господдержки объединились на площадке Центра «Мой бизнес».

«Объединение было неизбежно, – сообщил первый зампред правительства Иркутской области Руслан Ситников. – Мы должны уйти от бесконечных отчетов: «Мы провели столько-то встреч, выставок, форумов…». Давайте расскажем, что мы планировали и что сделали по итогам этих мероприятий – вот что важно. Посмотрев эффективность работы и проанализировав опыт других регионов, мы приняли решение о консолидации институтов поддержки и выстраивании принципа «одного окна». Сейчас это происходит и на федеральном уровне».

Несмотря на развитость и разветвленность системы господдержки бизнеса, многие предприниматели в Иркутской области по-прежнему не знают о доступных возможностях.

По словам директора Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» Диляры Окладниковой, «нужна работа с администрациями, главами муниципалитетов и, конечно, точечная работа с предприятиями. Следующий шаг, который мы планируем осуществить – это работа Центра «Мой бизнес» «в полях»: поиск, выявление и выращивание перспективных проектов».

В эксклюзивном интервью Газете Дело Руслан Ситников и Диляра Окладникова рассказали, какие цели будут достигнуты через объединение, как изменился принцип работы с бизнесом, на какие отрасли будут делать ставку.

Полностью прочитать интервью вы сможете уже завтра, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.