Демонтаж путепровода на Качугском тракте в Иркутске ускорят

Такое поручение дал губернатор области Игорь Кобзев.

Работы будут проводить с раннего утра до 21 часа. Будет увеличено количество бригад. Сегодня утром специальная техника начала усиление и расширение автомобильного объезда перекрытого участка Качугского тракта, длина которого составляет 500 метров.

Движение по отрезку Качугского тракта было остановлено 12 мая для обеспечения безопасности при проведении демонтажа путепровода. Для автомобилей подготовили объезд по временной дороге, но он не справился с большим потоком транспорта. Образовалась многокилометровая пробка.

Специалисты уже демонтировали перильные ограждения, дорожную одежду и тротуары. Им предстоит провести самые сложные работы – разобрать 28 балок пролётных строений. Делать это по ночам нельзя по требованиям безопасности.

Недавно жителей Иркутского района возмутили пробки на Качугском и Александровском тракте.

– Редко возмущаются, но на сей раз моему гневу нет предела. 6 километров ехать 3 часа – это более чем возмутительно. Какая гениальная голова придумала отрезать два тракта – Качугский и Александровский, с огромным количеством населения и плотным трафиком утром и вечером, от города, – пишут в соцсетях.

– Кобзев Игорь Иванович, Леонид Фролов это как надо ненавидеть граждан, чтобы согласовать такой график работ, не организовав проезд к дому людям. Большего неуважения и не придумаешь, наверное. Просьба обратить внимание, – комментируют ситуацию местные жители.