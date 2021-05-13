Пути объезда построят на время демонтажа путепровода на Качугском тракте в Иркутской области

Накануне аварийный участок перекрыли для движения всех видов транспорта и пешеходов, сообщают в мэрии Иркутска.

– Вчера сам стал свидетелем многокилометровой пробки, которая образовалась в вечернее время. Очевидно, что предложенный вариант объезда не справляется с потоком транспорта. Поручил председателю комитета городского обустройства Роману Орноеву рабочее совещание по уменьшению напряженности на данном участке, – отметил Руслан Болотов.

На данный момент работы приостановлены в связи с автомобильными пробками, образовавшимися на данном участке.

Вчера жителей Иркутского района возмутили пробки на Качугском и Александровском трактах.

– Редко возмущаются, но на сей раз моему гневу нет предела. 6 километров ехать 3 часа – это более чем возмутительно. Какая гениальная голова придумала отрезать два тракта – Качугский и Александровский, с огромным количеством населения и плотным трафиком утром и вечером, от города, – пишут в соцсетях.

– Кобзев Игорь Иванович, Леонид Фролов это как надо ненавидеть граждан, чтобы согласовать такой график работ, не организовав проезд к дому людям. Большего неуважения и не придумаешь, наверное. Просьба обратить внимание, – комментируют ситуацию местные жители.