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Пути объезда построят на время демонтажа путепровода на Качугском тракте в Иркутской области

Накануне аварийный участок перекрыли для движения всех видов транспорта и пешеходов, сообщают в мэрии Иркутска.

– Вчера сам стал свидетелем многокилометровой пробки, которая образовалась в вечернее время. Очевидно, что предложенный вариант объезда не справляется с потоком транспорта. Поручил председателю комитета городского обустройства Роману Орноеву рабочее совещание по уменьшению напряженности на данном участке, отметил Руслан Болотов.

На данный момент работы приостановлены в связи с автомобильными пробками, образовавшимися на данном участке. 

Вчера жителей Иркутского района возмутили пробки на Качугском и Александровском трактах.

– Редко возмущаются, но на сей раз моему гневу нет предела. 6 километров ехать 3 часа – это более чем возмутительно. Какая гениальная голова придумала отрезать два тракта – Качугский и Александровский, с огромным количеством населения и плотным трафиком утром и вечером, от города, – пишут в соцсетях.

– Кобзев Игорь Иванович, Леонид Фролов это как надо ненавидеть граждан, чтобы согласовать такой график работ, не организовав проезд к дому людям. Большего неуважения и не придумаешь, наверное. Просьба обратить внимание, – комментируют ситуацию местные жители.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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