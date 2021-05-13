Кадровый голод в Иркутской области усиливается

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию с трудоустройством в Иркутской области в апреле.

Ключевые выводы:

конкуренция за кадры достигла максимальных значений с начала года,

активность работодателей значительно превышает соискательскую,

вырос спрос на продавцов-консультантов и административный персонал , а самыми востребованными работниками стали специалист ы из индустрии гостеприимства, медики и строители .

При этом сложнее всего найти работу в области начинающим специалистам без опыта работы и топ-менеджерам.

Количество открытых вакансий в апреле 2021 года увеличилось на 8% по сравнению с мартом. При этом динамика вакансий в Иркутской области по отношению к марту прошлого года составила +69%, такой высокий прирост объясняется прошлогодним спадом активности работодателей во время пандемии.

Для сравнения, в целом по России количество вакансий в апреле выросло на 10% по отношению к марту того же года, и на 76% увеличилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

«Первый квартал этого года показал, что рынок труда восстанавливается очень активно, и прирост вакансий существенно превышает показатели за аналогичный период в предыдущие два года. Усиливаются следующие тренды: расширение географии найма, когда за дефицитных специалистов борются не только локальные компании, но и иногородние работодатели, а также растут зарплатные предложения в большинстве профсфер, их стимулирует конкуренция за кадры», – комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Количество резюме в апреле в Иркутской области сократилось по сравнению с мартом на 5%, по России в целом ситуация аналогичная.

Чаще всего в апреле компании нанимали специалистов из профессиональных сфер «Продажи» (24% от общего числа вакансий в регионе), «Строительство, недвижимость» (15%), «Транспорт, логистика» (13%), «Рабочий персонал» (12%), «Производство» (11%).

Наиболее активно в апреле искали работу молодые специалисты (18% от общего числа резюме в регионе), специалисты продаж (14%), сотрудники из профсферы «Транспорт и логистика» (9%), «Административный персонал» (7%), а также специалисты из сферы производства (6%).

В апреле по сравнению с мартом наиболее заметно вырос спрос на продавцов-консультантов (+38%), работников из направления «Страхование» (+21%), «Административный персонал» (+19%), а также на начинающих специалистов и госслужащих (по +16%).

Средняя конкуренция среди соискателей Иркутской области в апреле составила 4 резюме на вакансию. При этом, наиболее жесткая конкуренция за рабочие места в регионе наблюдается среди начинающих специалистов, в среднем,12,6 кандидатов на вакансию, и это самые высокие показатели в Сибири.

Самыми дефицитными кадрами остаются медики, строители, домашний и рабочий персонал (меньше 2 резюме на вакансию). Список дефицитных специалистов пополнили сотрудники из направления HoReCa: в среднем, на вакансию приходится два кандидата. При этом с локальными работодателями конкурируют иногородние компании, которые приглашают поваров, сотрудников кухни, барменов и хостес на сезонную работу в курортные регионы России, такие как черноморское побережье, Азовское море, Республика Алтай.

Средняя предлагаемая зарплата в апреле составила в Иркутской области 49,5 тысяч рублей, что на 3% выше российских показателей. Тогда как средняя ожидаемая зарплата в регионе ниже – 41 тысяча рублей, и это меньше, чем в среднем по России на 17%.