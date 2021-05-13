Банк «Приморье»: Больше выгодных покупок с Visa – больше бонусов!

Банк «Приморье» предлагает клиентам — держателям карт Visa — принять участие в акции «Плати Visa — получай больше» и получить скидки за покупки на маркет-плейсе AliExpress, а также больше бонусов и баллов в популярных сетях гипермаркетов и АЗС.

Так, при единовременной покупке на сумму от 5 300 рублей на сайте AliExpress и оплатой картой Visa клиент получает скидку 700 рублей. За время действия промо-акции клиент может воспользоваться скидкой один раз. Акция действует до 30 июня 2021 года.

Кроме того, для клиентов Банка «Приморье», пользователей карт Visa, действуют предложения по увеличенному начислению бонусов в программе лояльности сети магазинов «Магнит» и баллов в программе лояльности сети АЗС ЛУКОЙЛ. Эти акции продлятся до 30 сентября 2021 года.

Для получения бонусов в торговой сети «Магнит» необходимо активировать участие в Акции в мобильном приложении «Магнит» и совершить покупку в одном из магазинов на сумму от 600 рублей в одном чеке. Полученные баллы умножаются на три. В течение месяца участник может получить не более 300 бонусов.

Для получения бонусов в сети АЗС необходимо активировать участие в Акции в мобильном приложении «АЗС ЛУКОЙЛ» и совершить покупку на одной из станций на сумму от 1400 рублей. Полученные баллы умножаются на три. Для клиентов сети АЗС с уровнями «Бронза», «Серебро», «Золото» максимальное количество баллов, которые они могут получить в рамках акции по окончанию каждого календарного месяца, — 40 000, для уровней «Платина» и «ВИП» — 180 000 баллов. Важно — данная акция действует для клиентов в Москве.