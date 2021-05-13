Райффайзенбанк рассказал о том, когда чаще одобряют кредиты

Райффайзенбанк проанализировал, в какое время наиболее вероятно одобрение кредита. По данным банка, больше всего одобренных заявок на кредитные продукты клиенты получают в промежуток с 11.00 до 18.00. В этот период уровень одобрения остается практически неизменным. Ночью, утром и вечером меняется риск-профиль клиента, в связи с чем снижается и объем одобрения.

Ранее Кембриджский университет озвучил результаты исследования, согласно которому в период с 11.00 до 15.00 сотрудники британских банков одобряли меньше заявок на получение и реструктуризацию кредитов, чем в остальные рабочие часы. В Райффайзенбанке одобрение кредитных предложений происходит автоматически с использованием математических моделей оценки кредитных рисков, поэтому клиенты получают ответ безотносительно времени поданной заявки.

«Мы стремимся дать нашим клиентам простой и быстрый опыт получения кредитных продуктов. Сейчас для текущих клиентов мы принимаем решение о кредитовании в считанные минуты, а для новых клиентов в цифровых каналах предварительное одобрение доступно также за пару минут», — отметил Иван Карпов, руководитель направления развития потребительского кредитования Райффайзенбанка.

В конце марта Райффайзенбанк снизил минимальные ставки по потребительским кредитам до 4,99% для зарплатных клиентов и до 5,99% для остальных заёмщиков.