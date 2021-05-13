Мониторинг школьного питания провели 77 тыс. родителей из Иркутской области

Не удовлетворены качеством питания 10% родителей, сообщают в администрации.

Родителям предложили оценить качество школьного питания по пятибальной шкале. Из них 66% поставили за организацию питания «4» и «5» баллов, 23,5% опрошенных поставили «3» балла, 10,5% родителей поставили «1» и «2» балла. Основные претензии – однообразное меню и невкусная пища.

Специалисты рабочей группы отметили, что во всех общеобразовательных организациях бесплатное горячее питание получают 100% учеников начальных классов.

Детей кормят в оборудованных школьных столовых в соответствии с утвержденным графиком приема пищи. Санитарное состояние посещённых школьных столовых, обеденной мебели, столовой посуды удовлетворительное. Для детей, которые учатся в структурных подразделениях общеобразовательных организациях – других корпусах, либо филиалах, – горячее питание доставляют в термосах.