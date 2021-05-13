Больше половины сибиряков считают инвестирование рискованным, но прибыльным занятием

Они считают, что любое инвестирование денег связано с высокими рисками. При этом 40% согласны с тем, что для получения высоких доходов нужно инвестировать долгие годы, а для успеха необходимо использовать несколько инвестиционных инструментов. Таковы результаты опроса* о взглядах россиян на инвестирование, проведенного банком «Открытие».

По мнению половины респондентов, для инвестирования нужна большая первоначальная сумма. При этом 20% сибиряков не считают большую первоначальную сумму обязательным условием для того, чтобы стать инвесторами.

43% опрошенных сибиряков считают, что для успеха необходимо использовать несколько инвестиционных инструментов. Всего 12% считают, что инвестировать нужно только в один инструмент.

У жителей Сибири нет единого мнения на счет личного управления инвестициями. По мнению 32% респондентов, инвестировать может только профессиональный инвестор. 30% не разделяют эту точку зрения, полагая, что инвестиции доступны всем. Также примерно поровну разделились ответы тех, что считает, что инвестирование отнимает много времени (30%) и тех, кто так не думает (29%).

40% респондентов уверены, что высокий инвестиционный доход можно получить, только если инвестировать в течение многих лет. При этом 18% считают, что получить высокий инвестиционный доход можно и за короткий срок.

34% опрошенных назвали высокий инвестиционный доход удачей или чистой случайностью. 26% не согласились с этим.

60% опрошенных отмечают, что введенный в России с 2021 года налог на доход со вкладов от 1 миллиона рублей серьезно ухудшает их доходность. Тем не менее, 38% сибиряков уверены, что вклады по-прежнему сохраняют свою привлекательность как инструмент сбережения денег и готовы больше сберегать при росте ставок по депозитам.

«Самое интересное в итогах опроса то, что в нем нет неправильных ответов. Инвестиции - широкое понятие и каждый человек может найти в них то, что ему нравится или то, чего он боится. Для некоторых инструментов инвестирования нужны миллионы, а для других достаточно 1000 рублей. Некоторые могут принести доход быстро, а другие нуждаются в долгосрочном инвестировании, — говорит Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие». — Как и в любом другом деле, важно самому попробовать разное и понять, что нравится и больше подходит именно вам. А группа «Открытие» готова предложить своим клиентам широчайший инструментарий инвестиционных решений. Это и инвестиционно – страховые продукты «РГС Жизнь», и профессиональные управляющие УК «Открытие», и, конечно, классические банковские счета и вклады банка «Открытие».

«Опрос отразил интерес граждан к инвестициям, и тем приятнее отметить растущую финансовую грамотность, понимание, что необходимо инвестировать в течение многих лет, чтобы получить высокий инвестиционный доход. В текущих условиях регулярное инвестирование — ключ к созданию финансовой «подушки безопасности» и основа финансовой независимости. Инвесторы приходят на биржу с разными целями, в том числе накопить на пенсию, заработать на квартиру или машину, обеспечить постоянный пассивный доход — и только регулярное инвестирование может помочь достичь этих целей», — отмечает Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер».