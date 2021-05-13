Новый проект к 130-летию Михаила Булгакова запустил Иркутский драмтеатр

15 май Иркутский драматический театр имени Охлопкова запускает проект «Булгаковский май», сообщают в областной администрации.

Он представляет собой серию встреч с выпускницей Иркутского государственного университета и Литературного института имени А.М. Горького (Москва), кандидатом исторических наук, журналистом и приглашённым лектором музея «Булгаковский Дом» (Москва) Екатериной Шестопаловой.

Она профессиональный иллюстратор. Она разработала авторскую коллекцию открыток в духе знаменитого романа. Во время лекций и прямых включений самые активные участники станут обладателями этих уникальных артефактов.