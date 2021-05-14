Злоумышленники похитили оборудование для майнинга в Шелеховском районе

Сообщение о хищении поступило в полицию несколько дней назад, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Майнинговую ферму заявитель оборудовал в металлическом контейнере. Злоумышленники проникли внутрь и похитили машины, общей стоимостью превышающие полмиллиона рублей.

В течение суток оперативникам ОМВД и коллегам из Управления уголовного розыска Главка удалось выйти на след предполагаемого похитителя – им оказался 32-летний ранее судимый местный житель. В ходе обыска у подозреваемого изъяли похищенное имущество, которое после проведения необходимых процессуальных действий будет возвращено собственнику.