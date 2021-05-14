Консоль крыла самолёта МС-21-300 доставили на завод Корпорации «Иркут»

Ранее на этот самолёт установи ли центроплан, также изготовленный из отечественных композитов, сообщают в пресс-службе корпорации.

Консоль доставлена из Ульяновска в Иркутск автомобильным транспортом. Специалисты корпорации «Иркут» и компании «АэроКомпозит» разработали специальную оснастку с системой креплений и датчиков для исключения повреждений конструкции при транспортировке.

В разработке и производстве отечественных композитов принимают участие ведущие химики и технологи России. В их числе – ученые и специалисты Московского государственного университета и предприятий «Росатома».

Технология производства крупногабаритных изделий кессона крыла на базе инфузионных технологий разработана компанией «АэроКомпозит» и запатентована в России. Опыт проектирования и большой объем испытаний композитных агрегатов, проведенных в рамках программы МС-21, позволил корпорации «Иркут» приступить к постройке серийных самолетов.

Применение прочных и легких композиционных материалов дало возможность разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Широкий пассажирский салон обеспечивает повышенный комфорт экипажу и пассажирам, сокращает время оборота самолета в аэропорту за счёт ускоренной посадки и высадки.