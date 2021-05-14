ЖК «Сибиряков» вышел на новую стадию строительства (видео)

13 мая на стройплощадке будущего комплекса был торжественно залит первый куб бетона. Это важная веха в реализации каждого проекта – с этого момента начинается фаза активной стройки.

фото из архива компании

– Строительный проект «Сибиряков» – это не просто возведение жилья в Иркутске, это своеобразная дань памяти историческому прошлому города, нашим «корням» и истокам сибирского характера, – сказала на церемонии генеральный директор компании-застройщика ООО СЗ «Флагман» Ольга Иванова. – Мы подходим к вопросу комплексно. Наша задача, как застройщика – внести достойный вклад в облик Иркутска, причем не только с точки зрения архитектуры, но и в плане формирования качественной городской среды. Иркутянам важно не только где жить, но и как жить.

Бетонирование конструкции ростверка и плиты фундамента началось с церемонии установки памятного закладного камня. На этом событии присутствовал заместитель управляющего Иркутского отделения Сбербанка Дмитрий Лясковский. Байкальский банк Сбербанка участвует в проекте в качестве кредитной организации по возведению 2-х блок-секций первого этапа строительства ЖК. Финансирование строительства ведется с применением эскроу-счетов, объем предоставленной кредитной линии Сбера составил 1 006 млн рублей.

ЖК «Сибиряков», состоящий из восьми блок-секций 17 и 19-этажности, будет расположен в Октябрьском округе Иркутска в районе плотины ГЭС и набережной Ангары. Строительство запланировано до 2025 года.