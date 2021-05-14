В поселке Усть-Уда откроется физкультурно-оздоровительный комплекс

Строительство объекта находилось на личном контроле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

На открытии будут присутствовать заместитель председателя правительства Приангарья Валентина Вобликова, заместитель министра спорта области Павел Богатырев.

На возведение комплекса направлено около 81 млн рублей, из них порядка 36,5 млн рублей выделены из федеральной казны, остальные средства – из областного и местного бюджетов.

Напомним, строительство спортивного комплекса в поселке Усть-Уда велось с 2019 года. В середине апреля текущего года получено разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта. ФОК имеет универсальный игровой и тренажерный залы, раздевалки, душевые, медпункт и другие административные и вспомогательные помещения. Спорткомплекс рассчитан также на проведение занятий с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья.