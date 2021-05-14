Банк «Открытие» профинансирует строительство второй очереди ЖК «Фили Сити» на сумму 8 млрд рублей

Банк «Открытие» предоставит компании MR Group кредит на сумму 8 млрд рублей на строительство второй очереди ЖК «Фили Сити», включающей клубный дом Noble и высотный жилой дом Famous.

Жилой комплекс «Фили Сити» строится в Багратионовском проезде, рядом со станциями метро «Фили», «Багратионовская» и «Парк Победы». Общая площадь корпусов второй очереди «Фили Сити» превышает 57 тыс. кв. м., включая паркинг на 284 машиноместа.

В составе 11-этажного клубного дома Noble реализуется 39 просторных трех- и четырехкомнатных лотов, включая три панорамных пентхауса. Дизайн входной группы, лобби и общественных зон разработан Лейлой Улуханли — одной из самых известных дизайнеров России. В отделке задействованы благородные натуральные материалы — мрамор, латунь, дерево, текстиль. Помещения украшают арт-объекты, предметы декора, светильники и авторская мебель по проекту Улуханли.

В 58-этажном небоскребе оригинальной футуристической архитектуры Famous разместится 510 квартир различной площади. Его фасад напоминает кристалл или чешую фантастического животного, а форма будет иметь необычный силуэт с «талией» — сужаясь к середине, а затем снова расширяясь. Сложная конфигурация остекления обеспечивается выступающими эркерами, повернутыми под разным углом. С одной стороны они будут стеклянными, с другой — облицованы полированным алюминием. На кровле башни предусмотрена смотровая площадка, а французские балконы будут иметь прозрачные ограждения из триплекса.

ЖК «Фили Сити» отличается развитой собственной инфраструктурой, которая включает частный детский сад, променад, площадь с фонтаном, спортивные объекты и прочее. В проекте ведется активная реализация первой очереди, во входящих в нее корпусах Andante, Adagio и Viva завершаются фасадные работы.

«Проект „Фили Сити“ выгодно отличается местоположением в престижном западном районе Москвы, рядом со станциями метро и благоустроенной набережной», — говорит Алексей Годованец, девелопер-управляющий партнер MR Group. — По уровню собственной инфраструктуры это практически «город в городе», где жители могут решить любой вопрос, не выходя за пределы приватной территории. Надежный финансовый партнер — дополнительное преимущество проекта для покупателей».

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»: «Мы с удовольствием поддержали проект ЖК „Фили Сити“, поскольку он действительно интересный и запоминающийся в части архитектуры. Это не первый опыт работы с застройщиком MR Group по финансированию строительства его объектов. Мы рады, что компания выбирает нас среди прочих банков и пополняет портфель сделок всегда продуманными, качественными и необычными проектами».

Банк «Открытие» — один из лидеров жилищного финансирования на российском банковском рынке. Количество открытых эскроу-счетов на 26.04.2021г. составляет 16 553, сумма депонирования — 99 млрд рублей.