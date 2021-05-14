«Акционный» кредит от Солид Банка вошел в ТОП-10 лучших кредитов

Запущенный в апреле российско-японским Солид Банком кредит по ставке от 5,6% годовых вошел в 10 лучших потребительских кредитов по версии финансового портала Казани «Финансист».

Банковские кредитные предложения оценивались по нескольким параметрам:

- процентная ставка, в кредите «Акционный», например, она начинается от 5,6 % годовых;

- максимально возможный срок кредита;

- требования к трудовому стажу заемщика;

- и является ли обязательной справка о доходах физического лица.

В то же время, специалисты Солид Банка выделяют ещё один важный параметр своего нового кредита: возможность оставить заявку на кредит онлайн и получить по нему предварительное решение.

Кредит доступен для оформления во всех офисах «Солид Банка».

Условия кредита «Акционный» от Солид Банка:

• сумма: от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.;

• ставка: от 5,6% до 16,9% годовых*;

• срок: от 13 мес. до 5 лет;

• обеспечение: до 700 тыс. руб. – не требуется, свыше 700 тыс. – поручительство или залог.

Оставить заявку и получить предварительное решение можно на странице кредита по ссылке. Подробности во всех офисах АО «Солид Банк», а также по телефону 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).



*Ставка зависит от выбранного пакета страхования.

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