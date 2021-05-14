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Директора «Иркут-Авторемонта» судят за дачу взятки сотруднику ФСБ

Сотрудник ведомства выявил факт мошенничества в отчетах компании, сообщают в прокуратуре.

Сотрудник ФСБ выявил факт повторного внесения в отчётные финансовые документы информации о проведении одних и тех же монтажных работ, что привело к двойной оплате и причинению Министерству обороны РФ материального ущерба.

Несмотря на отказ должностного лица от незаконных действий и предупреждения взяткодателя об уголовной ответственности, последний положил на служебный стол сотрудника денежные средства в размере 100 000 рублей. Данные действия были зафиксированы и пресечены в установленном порядке.

С учётом мнения государственного обвинителя судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 900 000 рублей.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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